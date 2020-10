Tumore al seno metastatico: il 13 ottobre giornata della sensibilizzazione

Il Consiglio dei Ministri ha approvato la proposta delle quattro associazioni delle pazienti Europa Donna Italia, A.N.D.O.S. Onlus Nazionale, F.A.V.O. e IncontraDonna: il 13 ottobre sarà la Giornata Nazionale del Tumore Metastatico della Mammella

“Il Consiglio dei Ministri è stato sentito e ha espresso il proprio unanime parere favorevole sulla proposta del Ministro della salute, Roberto Speranza, di indire, per il 13 ottobre di ogni anno, la Giornata Nazionale del Tumore Metastatico della Mammella. È stata così accolta l’istanza delle associazioni di categoria e delle associazioni no profit, impegnate a livello nazionale in campagne di sensibilizzazione per la prevenzione e protezione della salute. Il provvedimento di indizione sarà quindi firmato dal Presidente Giuseppe Conte", così un comunicato annuncia che il 13 ottobre di ogni anno, anche nel nostro Paese, si celebrerà ufficialmente una Giornata Nazionale di Sensibilizzazione per il Tumore al Seno Metastatico.

L’approvazione della richiesta della Giornata da parte del Consiglio dei Ministri è un risultato importante, dovuto al lavoro di gruppo delle quattro Associazioni A.N.D.O.S. Onlus Nazionale, Europa Donna Italia, F.A.V.O. e IncontraDonna che, unite, sono riuscite ad ottenere il consenso e il sostegno del Governo su una problematica così delicata e cruciale.

In Italia le donne che convivono con questa patologia sono circa 40.000, con bisogni specifici che sono stati sintetizzati in un manifesto per invitare Istituzioni e Sistema Sanitario a migliorare la loro qualità di vita.

Questi i sette punti elencati nel manifesto:

- Un percorso specifico di presa in carico all’interno dei Centri di Senologia

- Una corsia preferenziale per visite ed esami

- La disponibilità di un team di specialisti di differenti aree disciplinari

- L’assistenza dello psiconcologo

- Informazione e orientamento sui trials clinici

- Il rapido accertamento dell’invalidità civile

- L’accesso omogeneo ai farmaci innovativi

Il prossimo 13 ottobre, le Associazioni e le pazienti potranno celebrare la Giornata con la consapevolezza che le Istituzioni sono dalla loro parte e che, l’impegno profuso a sostegno delle donne con il tumore al seno metastatico e per migliorare la loro qualità di vita, sarà presto suggellato da una ricorrenza annuale ufficiale.

Queste le iniziative in programma per il 13 ottobre:

-Una maratona di 6 ore di collegamento live su Facebook di Europa Donna Italia, con la partecipazione di pazienti, medici, opinion leader e VIP. https://www.facebook.com/EuropaDonnaItalia

-Il webinar "Carcinoma metastatico della mammella" promosso da IncontraDonna sulla piattaforma www.frecciarosa.it

-La consegna al Senato e al Ministero della Salute (*) delle oltre 10.000 cartoline ricevute a sostegno della Giornata e firmate da pazienti e cittadini di tutta Italia.

-In 50 città italiane le Associazioni stanno organizzando eventi dedicati, informativi, scientifici e di sensibilizzazione, per ricordare quel giorno l’importanza di questa patologia e i bisogni delle pazienti.