Tumori, crescite boom di diagnosi tra gli under 50 negli ultimi 30 anni

Tumori, in crescita tra gli under 50

Il sorprendente e triste annuncio della condizione della principessa del Galles, Kate Middleton che a soli 42 anni ha un tumore ha confermato un trend preoccupante rilevato da diversi studi. Il trend è quello di un trend in crescita della patologia tra i giovani adulti, gli under 50. Una tendenza che preoccupa per gli impatti sulla salute e sulle spese sanitarie nazionali. Anche perchè è utile ricordare che il cancro è la principale causa di morte nel mondo. L’OMS rileva che, nel 2020, questa malattia ha colpito mortalmente ben 10 milioni di persone. La rivista BMJ Oncology ha stimato, da uno studio, che l’incidenza globale dei tumori tra gli under 50 anni è aumentata in trenta anni del 79%. Anche se occorre, come dicono molti ricercatori, approfondire ulteriormente, i fattori di rischio sul banco degli imputati per questo trend sono tre, in particolare gli alimenti processati, il consumo di alcol e il tabacco .

Tumori, normalmente più si invecchia più aumentano i rischi di sviluppare tumori

Gli anni rimangono sempre il fattore a rischio principale per lo sviluppo della patologia tumorale. Più si invecchia, maggiore è il rischio che i sistemi di controllo dell'organismo falliscano e si verifichino questi errori. Negli ultimi anni, però, la comunità scientifica ha individuato che nei giovani si sta verificando un discreto aumento e si ipotizza che i fattori ambientali, l'alimentazione o l'esposizione a sostanze possano essere i coresponsabili. Jama Network Open ha sostenuto che, tra il 2010 e il 2019, la più alta incidenza di tumori in età precoce si è verificata nel cancro al seno, ma la crescita più rapida si è vista nei tumori gastrointestinali (cancro del colon o stomaco). A seguire i tumori dell’apparato urinario e dell’apparato riproduttivo femminile. In aggiunta la prestigiosa rivista Science ha confermato come il cancro al colon a esordio precoce stia aumentando nel mondo e si prevede che diventerà la principale causa di morte per cancro nelle persone di età compresa tra 20 e 49 anni negli Stati Uniti entro il 2030.

Tumori, dieta ricca di carne, obesità e mancanza di attività fisica tra i fattori di rischio

E sempre tra i primi fattori di rischio del cancro tra i più giovani le alterazioni genetiche de novo, i fattori ambientali, i cambiamenti nello stile di vita, l'obesità, dieta ricca di carne rossa o lavorata e la mancanza di attività fisica. Ma da considerare con attenzione anche l’aspetto psicologico.Il tumore in un giovane ha un grande impatto in termini psicologici. Molti psicologi e oncologi concordano sul fatto che si rompe il senso comune del ciclo di vita di un giovane, che magari ha figli piccoli, lavora. C'è più ostilità, più ansia e un sentimento di ingiustizia. Gli studi dimostrano che nelle giovani donne, se ci sono bambini piccoli, la prima cosa a cui pensano sono loro. In ogni caso, il modo in cui un malato di cancro affronta la malattia dipende da numerose variabili. Dall’età, gli anziani tendono a mostrare più “serenità”, nella prognosi del tumore o a rispetto al contesto di vita individuale. L’impatto sui giovani è solitamente “maggiore”. Sotto i 50 anni è qualcosa di più inaspettato e la paura maggiore è che il progetto di vita possa interrompersi drammaticamente.