Usa, via libera alla vendita della pillola abortiva nelle farmacie

Usa, la FDA liberalizza la pillola abortiva nelle farmacie

Nel 2022, gli Stati Uniti hanno fatto un grande passo indietro annullando una sentenza storica che garantiva il diritto di interrompere una gravidanza. Ora la FDA ha “messo una pezza” a questa sentenza permettendo alle farmacie di garantire la pillola abortiva in tutti gli Stati Uniti. Pillole (mifespristone) prodotte da GenBioPro e Danco Laboratories. Oltre il 50% degli aborti negli Stati Uniti vengono eseguiti, nei primi tremassi di gravidanza, con queste pillole. Sebbene la FDA abbia confermato che la decisione sia lontana da ogni rilievo politico è chiaro che la sentenza cerca di mitigare le conseguenze di una sentenza che in molti Stati vieta l’aborto. Complice la pandemia e la sentenza contro l’aborto ottenere la pillola abortiva era spesso piuttosto complicato. Ora, basterà presentare la ricetta medica e, qualsiasi farmacia del programma REMS mifepristone, potrà dare il prodotto.

Usa, le specifiche per le farmacie abilitate alla vendita

Per avere la certificazione di vendita della pillola le farmacie devono avere alcune specifiche: essere in grado di ricevere i moduli dai medici via e-mail e fax; essere in grado di spedire il mifepristone utilizzando un servizio che fornisce informazioni di tracciamento; designare un rappresentante autorizzato per eseguire la certificazione per la farmacia e garantire che il rappresentante autorizzato vigili che tutto il processo sia conforme. E’ chiaro che queste condizioni complicano un poco il ricevimento della pillola soprattutto nelle grandi catene farmaceutiche. Evan Masingill, CEO di GenBioPro, produttore del mifepristone generico, ha dichiarato vche L’annuncio di oggi da parte della FDA amplia l'accesso ai farmaci che sono essenziali per l'autonomia riproduttiva ed è un passo nella giusta direzione.Passo particolarmente necessario per aumentare l'accesso alle cure per l'aborto. Nonostante il giudizio degli esperti della FDA, alcuni stati hanno limitato l'accesso alle cure per l'aborto, quindi sfortunatamente l'annuncio di oggi non fornirà parità di accesso a tutti". Da parte sua, in un'altra dichiarazione citata da Axios, Danco Laboratories afferma: “In un momento in cui le persone in tutto il paese hanno difficoltà a ottenere servizi di aborto, questo emendamento è di vitale importanza per allargare l'accesso ai servizi di aborto con farmaci e fornirà agli operatori sanitari un metodo aggiuntivo per offrire ai pazienti un'opzione sicura ed efficace per interrompere una gravidanza precoce e indesiderata”.