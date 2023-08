Zanzare, cimici e vespe: come difendersi dagli insetti in estate

I consigli dell'esperto per proteggersi da zanzare, cimici da letto, pulici, api, vespe, calabroni e altri insetti in estate

Con il caldo estivo arriva anche la solita invasione degli insetti. Zanzare, api, cimici, pulci e zecche sono sempre più comuni in questo periodo dell'anno e se per alcuni rappresentano solo un fastidio per altri invece possono diventare un serio problema a causa delle reazioni allergergiche. Come difendersi? Ecco le raccomandazioni di Stefano Veraldi, professore di Clinica dermatologica all’Università Milano-Bicocca intervistato dal Corriere della Sera.

Zanzare come difendersi

Pare che le zanzare siano particolarmente attratte dall'odore umano e che preferiscono coloro che hanno una pelle più sottile, idratata e mobida. Altro fattore importante è la temperatura, che sale quando si fa attività fisica o si conumano alcolici.