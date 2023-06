Zanzare, ecco da quale tipo di persona sono più attratte

Zanzare, inizia l'este e arrivano i fastidiosi insetti

Oggi il 21 giugno segna, nell’emisfero settentrionale, l’inizio dell’estate. Giorni contrassegnati da momenti belli quali le prime vacanze estive, i primi bagni e le gite in montagna e da momenti meno belli quali l’aumento delle temperature,le grandinate e i temporali improvvisi e poi puntuale la comparsa delle zanzare. Spesso questo insetto viene sottovalutato, ritenuto solo fastidioso ma le 3500 specie diverse hanno provocato, solo nel 2020, oltre 700000 morti in tutto il mondo. Le specie più diffuse sono la zanzara “comune” (Culex pipiens), responsabile della trasmissione della febbre del Nilo e la zanzara tigre (Aedes albopictus), responsabile di malaria, febbre gialla, dengue (la febbre spaccaossa) e il virus Zika. Molte sono diffuse nel mondo Caraibico, in Asia e in Africa ma negli ultimi anni il cambiamento climatico le ha portate in Europa e Mediterraneo.