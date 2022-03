Zucchero, i migliori sostituti per non ingrassare: dalla stevia alla saccarina

Zucchero, come rimpiazzarlo? Tutte le alternative per non ingrassare, dalla stevia alla saccarina

Lo zucchero, per quanto sia buono, fa molto male. Ma rinunciarci, si sa, è molto difficile. Da ormai qualche anno, sono molte le campagne di informazione atte a sensibilizzare la riduzione del consumo di zucchero, vista la stretta correlazione ad un maggior rischio di insorgenza di malattie cardiovascolari, di diabete di tipo 2, di tumori e di obesità.

Ma tranquilli, ci sarà pur qualcosa con cui sostituirlo. Ad esempio, con alcune sostanze specifiche, come gli edulcoranti o dolcificanti, naturali o artificiali. Questi hanno un potere dolcificante molto superiore al saccarosio, e quindi ne viene usata una minima quantità per ottenere lo stesso effetto; il vantaggio? Apportano quasi zero calorie… ma attenzione comunque a non esagerare! Veniamo a noi, ecco la lista degli alimenti con cui sostituire lo zucchero e con pochissime calorie.

Stevia

I glicosidi steviolici sono dolcificanti naturali estratti dalle foglie della Stevia, pianta proveniente dal Sudamerica. Sono un’ottima soluzione, specialmente per chi soffre di diabete, perché sono circa 300 trecento volte più dolci dello zucchero, ma con contenuto calorico quasi pari a zero. Studi preliminari suggeriscono che la sostituzione del comune zucchero da cucina con lo steviolo potrebbe essere una strategia per controllare i livelli di glicemia.

La stevia si può usare sia come dolcificante nelle bevande, sia in prodotti da forno, anche se ad alte concentrazioni presenta un retrogusto amaro. Un’accortezza: la stevia ha un effetto lassativo da non sottovalutare, perciò sarebbe meglio non esagerare con le dosi.