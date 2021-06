Meteo, grandine violenta imminente. Ecco le zone in pericolo. + ULTIMISSIMA +

Dal pomeriggio di mercoledì 16 giugno tornerà elevato il rischio di qualche temporale su almeno 5 regioni del nostro Paese.

Anche se l'Anticiclone nord africano si fa sempre più ingerente sul bacino del Mediterraneo, deboli infiltrazioni d'aria instabile mantengono elevato, su alcune zone d'Italia, il rischio d'instabilità soprattutto nelle ore più calde. Sarà infatti ancora una volta il pomeriggio ad essere teatro di un improvviso scoppio di temporali. Conosciuti come i classici temporali di calore, essi si sviluppano proprio a causa del contrasto tra il caldo preesistente nei bassi strati dell'atmosfera e le deboli correnti d'aria relativamente più fresche che scorrono a quote superiori. Pestare sempre attenzione a questo genere di fenomeni in quanto, seppur localmente, potranno risultare anche di forte intensità accompagnati da improvvisi colpi di vento e qualche insidiosa grandinata.

Ma vediamo più nel dettaglio come evolverà il meteo nelle prossime ore e soprattutto quali saranno le zone maggiormente a rischio di improvvisi temporali. Dopo una mattinata contrassegnata da tempo nel complesso stabile e soleggiato, già dalle prime ore del pomeriggio si noterà un rapido aumento delle nubi cumuliformi, le tipiche nubi a sviluppo verticale che spesso annunciano la formazione di focolai temporaleschi. Saranno almeno 5 le regioni dove si eleverà il rischio di fenomeni e per la precisione sui rilievi del Piemonte, quelli lombardi, sul Trentino alto Adige e i rilievi del Veneto e dell'Emilia centro-occidentale. Solo occasionalmente i fenomeni potranno temporaneamente sconfinare verso le adiacenti zone pianeggianti specie sul Piemonte e l'alto Veneto. Ma un'altra caratteristica dei temporali di calore è quella di attenuarsi già dalle primissime ore della sera per poi esaurirsi col passare delle ore.

Sul resto del Paese invece, salvo per la presenza di qualche nube sparsa, il quadro meteorologico non farà registrare particolare problemi ed il sole e il caldo saranno protagonisti praticamente per tutto il corso della giornata.



fonte www.ilmeteo.it