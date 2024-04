Meteo, 20 gradi oltre la media. Incredibile, sta per accadere. Ecco dove

Ma cosa sta succedendo al clima dell'Europa? Entro il fine settimana buona parte del Vecchio Continente sperimenterà un'ondata di calore da record, con conseguenze importanti anche in Italia. Lo scrive il sito internet www.ilmeteo.it.

Nei prossimi giorni l'anticiclone africano scalderà i motori inviando la prima ondata di caldo intenso della stagione dapprima verso la Penisola Iberica, poi in rapida estensione verso il Mediterraneo e l'Italia, nonché a buona parte del Centro Europa. Si tratterà a tutti gli effetti di un evento estremo: come possiamo vedere dalla mappa qui sotto sono previste anomalie termiche fino a +18/20°C rispetto a quanto ci si aspetterebbe in questo periodo dell'anno in particolare su Francia e Germania. Il tutto potrebbe tradursi in valori termici massimi fino a 30°C in regioni come l'Alsazia, l'Ile de France, la Vestfalia e la Renania.

Pensate: si tratta di temperature che in passato difficilmente si registravano anche in Estate su questi settori, ed ora invece le ritroviamo nel cuore della Primavera: ecco servito uno degli effetti dei cambiamenti climatici, che stanno colpendo un po' tutta l'Europa e il Mondo, non solo l'Italia.Caldo estremo in Europa: fino a 18/20°C in più rispetto alle medie climatiche

Ma attenzione, non sarà solo il caldo a creare disagi. Allargando il nostro sguardo all'intero scacchiere europeo possiamo vedere un come dalla prossima settimana un vasto centro depressionario alimentato da correnti in discesa dal Polo Nord andrà a posizionarsi nei pressi del Regno Unito. Per questo motivo da Lunedì 8 Aprile ci aspettiamo ondate di maltempo sulla Francia, Germania centro-occidentale, Belgio e Paesi Bassi. A causa dei fortissimi contrasti tra masse d'aria diverse potranno verificarsi forti grandinate e tornado in particolare tra Vestfalia, Sassonia (Germania) e Vallonia (Belgio).

E sull'Italia? Cosa dobbiamo attenderci?

Il nostro Paese andrà incontro alla prima seria ondata di caldo della stagione, già da Venerdì 5 Aprile quando l'anticiclone africano provocherà un deciso aumento delle temperature da Nord a Sud con valori che si porteranno fin verso ed oltre i 25-27°C (fino a 30°C sulle due Isole Maggiori e su parte del Sud, ma non del tutto da escludere anche sulle vallate alpine, per esempio in Alto Adige) entro il weekend successivo.