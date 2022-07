Meteo, arriva l'anticiclone delle Azzorre: come, dove e quando. CAMBIA TUTTO

Meteo, anticiclone delle Azzorre, sole e clima gradevole per tutti. Previsioni

Meteo: dall'anticiclone delle Azzorre al ritorno del caldo africano. L'Italia si lascia alle spalle i forti temporali degli ultimi giorni e torna al bel tempo. Prima con un clima gradevole, ma poi le previsioni del tempo già parlano di un super caldo di nuovo in arrivo. Un’altalena meteorologica impazzita con i cambiamenti climatici: si assiste sempre più frequentemente a scambi meridiani intensi, cioè da Nord a Sud e viceversa: questi scambi di masse d’aria lungo i meridiani terrestri probabilmente vengono favoriti dal riscaldamento più intenso delle aree polari. Con questi scambi Nord-Sud-Nord l’aria calda sale dal Sahara verso l’Italia gonfiando l’Anticiclone Africano, l’aria polare scende ‘come un missile’ verso il Mediterraneo come è successo nelle ultime ore.

Ed ecco che l’altalena impazzita provoca, nello scontro aria polare-aria sahariana, violenti fenomeni temporaleschi con colpi di vento, grandine e danni.

Purtroppo una situazione accentuata dal Riscaldamento Globale, come previsto ormai da anni; unica buona notizia è che saltuariamente torna a farci visita l’Anticiclone delle Azzorre e proprio durante questo weekend lo vedremo salire alla ribalta: avremo cielo azzurro, senza sabbia del deserto, massime gradevoli intorno ai 30°C e minime più fresche su gran parte dell’Italia.

Meteo, anticiclone delle azzorre prima e africano poi. Italia tornerà bollente. Previsioni

Godremo della compagnia oceanica azzorriana per 5 o 6 giorni, ma poi probabilmente dovremo fare i conti con una nuova risalita di aria nordafricana. Antonio Sanò, Direttore e Fondatore del sito iLMeteo.it, avvisa però che nelle prossime ore sono attesi ancora temporali intensi e venti molto forti sulle regioni meridionali, in particolare sul Basso Adriatico e sulla fascia ionica. Il mare quest’anno all’inizio di Luglio presenta già temperature caraibiche, molto calde fino a 27/28°C: questo calore è energia, combustibile pronto per generare fenomeni temporaleschi violenti.

L’acqua dei nostri bacini si è dunque scaldata in seguito alle numerose ondate di caldo africano che ci hanno colpito, ad iniziare dal 10 Maggio: la temperatura del mare ha superato di almeno 5°C i valori climatici attesi per l’inizio di Luglio.

(ilmeteo.it)



Il Mediterraneo caldo è un altro indizio di un 2022 disgraziato dal punto di vista climatico: in Italia il primo semestre è stato il più rovente della storia, il mese di Giugno ha registrato un valore medio più alto di 2,88°C rispetto all’andamento climatico ed è stato il secondo più caldo dopo il famoso 2003; con l’acqua del mare bollente, con gli attacchi sempre più frequenti dell’anticiclone africano, godiamoci questa finestra fresca dell’Anticiclone delle Azzorre proprio come avveniva spesso negli anni ‘80, proprio ora che festeggiamo i 40 anni dal Mundial ‘82.

Un revival sportivo e anche meteorologico!

Meteo previsioni Italia weeekend-prossimi giorni

Meteo previsioni venerdì 8 luglio 2022. Al nord: miglioramento con diffuso calo termico. Al centro: instabile con residui temporali in particolare sul versante adriatico al mattino, crollo termico. Al sud: maltempo con temporali sparsi, vento forte e crollo termico.

Meteo previsioni sabato 9 luglio 2022. Al nord: bel tempo, fresco al mattino. Al centro: bel tempo, fresco al mattino ma con temperature gradevoli, ventoso sulle adriatiche. Al sud: residua instabilità in Calabria, vento forte da nord e temperature in ulteriore calo, fresche.

Meteo previsioni domenica 10 luglio 2022. Al nord: bel tempo. Al centro: bel tempo. Al sud: soleggiato, vento teso da nord in attenuazione.

Meteo tendenza prossimi giorni. Previsioni

Bel tempo e clima piacevole, da mercoledì 13 luglio ritorno graduale del caldo nordafricano.