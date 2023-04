Meteo, caldo africano in arrivo. C'è la data, svolta: subito estate

Meteo, vento caldo dal Sahara



Aggiornamento meteo importante: dopo le piogge e le temperature spesso sotto media ora c'è una possibile data di svolta. E il caldo anticiclone africano potrebbe arrivare prima del previsto, avanzando a grandi passi verso l'Italia. C'è anche una data ben precisa. Lo scrive www.ilmeteo.it.

Ce ne siamo accorti tutti, il mese di Aprile è stato fin qui piuttosto movimentato e fresco su buona parte dell'Italia, a causa del passaggio di più fronti freddi in discesa dal Nord Europa. Ma adesso potrebbe arrivare una svolta che stravolgerà il quadro climatico non solo italiano, ma anche europeo.

L'attore principale di questo cambiamento sarà l'anticiclone africano che, dall'interno del deserto del Sahara, si allungherà verso l'Europa occidentale e il mar Mediterraneo dalla giornata di Mercoledì 26 Aprile, inglobando di conseguenza anche il nostro Paese. Analizzando nel dettaglio questa avanzata dell'alta pressione possiamo vedere chiaramente le caratteristiche intrinseche della massa in questione: si tratta di una massa d'aria calda di matrice subtropicale che provocherà, oltre a un'estrema stabilità atmosferica, con tanto sole, anche un'impennata delle temperature.

Il caldo si farà sentire sulle pianure del Nord, sulle regioni tirreniche e soprattutto sulle due Isole maggiori dove i valori termici si porteranno diffusamente oltre i 25/26°C durante le ore pomeridiane. Questa rinnovata stabilità atmosferica ci accompagnerà per il resto della settimana e, molto probabilmente, ci condurrà fino all'avvio di Maggio.

Fuori gli abiti più leggeri dunque, è in arrivo la svolta!