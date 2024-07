Meteo caldo africano ma attenti a temporali fortissimi e grandine grossa. Ecco dove e quando

Ormai da qualche giorno la nostra attenzione è rivolta al weekend in arrivo. Ebbene, gli ultimi aggiornamenti hanno confermato l'arrivo di temporali anche forti, localmente accompagnati da grandine, proprio per il Fine Settimana, in particolare per la giornata di Domenica 21 Luglio. Lo scrive il sito internet www.ilmeteo.it.

Attualmente l'Italia è ancora avvolta da una soffocante cupola anticiclonica di origine africana, denominata Caronte, che trae la sua genesi direttamente dal cuore del deserto del Sahara. Il quadro meteorologico rimane dunque del tutto stabile, mentre le temperature stanno continuando a salire vertiginosamente verso valori da record, trasformando le nostre città in autentici forni a cielo aperto.



Tuttavia, grazie alle ultime mappe emesse dai Centri di Calcolo, si intravedono all'orizzonte i primi segnali di cambiamento nella circolazione generale. L'anticiclone Caronte, dopo un lungo periodo, inizierà a risentire degli effetti di un Atlantico in fermento, pronto ad inviare masse d'aria più fresca in quota.

Già da Venerdì 19 Luglio si osserveranno i primi segnali di un parziale cedimento dell'alta pressione sulle regioni settentrionali, con l'arrivo di qualche temporale, soprattutto sui rilievi, mentre sarà nel corso del weekend che la situazione tenderà ad aggravarsi.



Sabato 20 Luglio in realtà potremo ancora godere di una giornata discreta per tutti, con temperature elevate e solamente con qualche residuo rovescio sulle Alpi più orientali e su alcune zone del versante centrale adriatico , retaggio del fronte temporalesco atteso nella vigilia del fine settimana.

L'attenzione si concentra principalmente su Domenica 21 Luglio, giornata che si preannuncia decisamente più dinamica e a tratti capricciosa per molte regioni del Nord. Un maggior contributo d'aria fresca in quota entrerà infatti in contrasto con il caldo e l'afa preesistenti, generando una più intensa attività temporalesca, che tenderà comunque a distribuirsi in modo irregolare. Come spesso accade in Estate, i temporali assumono caratteristiche di spiccata imprevedibilità. Il rischio di fenomeni temporaleschi rimarrà comunque elevato su tutte le regioni settentrionali.

Sarà necessario prestare molta attenzione alla giornata festiva, in quanto i fenomeni potrebbero localmente assumere carattere di forte intensità, con il rischio di improvvise raffiche di vento, nubifragi e locali grandinate anche di grosse dimensioni. Da non sottovalutare la possibilità di fenomeni a carattere vorticoso (tornado), eventi in forte aumento negli ultimi anni sul nostro territorio.

Ci si attende anche un generale calo delle temperature, soprattutto al Nord e su parte del Centro, settore non sono da escludere locali fenomeni di instabilità, specialmente a ridosso dei rilievi.

Altrove, invece, continuerà a fare molto caldo, con valori termici sempre ben superiori alla media del periodo.



Per osservare un timido calo delle temperature su tutto il Centro e pure al Sud, sarà probabilmente necessario attendere il cuore della prossima settimana.