Meteo, caldo africano. Picchi come in estate (ecco dove). Ma attenti a...

Meteo, correnti d'aria calda in arrivo direttamente dal cuore del deserto del Sahara



Prossima settimana: anticiclone africano in deciso rinforzo, saranno tanti gli effetti sull'Italia subito dopo le feste pasquali. Lo scrive il sito internet www.ilmeteo.it.

Già da Martedì 2 Aprile e poi per i giorni a seguire la vasta area di alta pressione di origine sub-tropicale tornerà ad espandersi (proprio come avviene in Estate) sul bacino del Mediterraneo, inglobando dunque anche il nostro Paese.

Da sottolineare le caratteristiche intrinseche della massa in questione: si tratta di correnti d'aria calda in arrivo direttamente dal cuore del deserto del Sahara che provocheranno oltre a un'estrema stabilità atmosferica, con tanto sole, anche un aumento sensibile delle temperature. Con questo tipo di configurazione il caldo si farà sentire, in particolare al Centro-Sud e sulle due Isole Maggiori, con punte massime fino a 25°C durante le ore pomeridiane.

Attenzione però, nel corso di Mercoledì 3 Aprile il campo di alta pressione verrà bucato dal passaggio di un fronte instabile collegato ad un ciclone presente tra Isole Britanniche e Francia che potrebbe provocare qualche temporale sulle regioni del Nord; ma su questo avremo modo di riaggiornarci nei prossimi giorni.

Queste condizioni meteo climatiche dovrebbero accompagnarci almeno fino al weekend successivo, intrappolandoci in una sorta di blocco anticiclonico con l'alta pressione ben piantata sull'Europa centro-meridionale.