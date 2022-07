Meteo, caldo africano torna presto e più intenso di prima: durerà tantissimo

Meteo e temperatute, il caldo africano torna e non va via

Si stava cominciando a respirare con qualche grado di temperatura in meno ma il grande caldo africano sarà destinato a tornare e non solo prima del previsto, ma probabilmente anche più intenso. È quanto scrive Il Meteo.it. In queste ultime 48 ore l'atmosfera è tornata a mostrare un atteggiamento più dinamico e con temperature nettamente più gradevoli rispetto alle roventi giornate di inizio settimana.

La ragione di questa parentesi dal clima più dolce va ricercata nella presenza di un redivivo anticiclone delle Azzorre che nel suo movimento verso l'Italia e in parte verso il Nord Europa ha provocato l'ingresso di masse d'aria fresca che hanno riportato sull'Italia un contesto estivo decisamente più normale.

Tuttavia l'anticiclone africano, nonostante un suo ritiro verso le sue terre d'origine, è sempre rimasto in agguato e nei prossimi giorni sarà pronto a tornare protagonista sull'area mediterranea. Tra Giovedì 14 e Venerdì 15, ecco che l'anticiclone delle Azzorre tornerà a migrare verso il cuore dell'Atlantico lasciando così spazio all'ennesimo vortice ciclonico, il quale, come da copione, si andrà a collocare poco a Ovest del Portogallo sollecitando così una risalita di masse d'aria roventi dall'entroterra sahariano che punteranno inizialmente verso la Spagna e la Francia e quindi l'Italia.

Sul nostro Paese il clima si manterrà ancora relativamente gradevole fino a Mercoledì 13, poi da Giovedì ecco che le colonnine di mercurio inizieranno a dare segnali di agitazione con temperature in progressivo aumento.

Se tutto verrà confermato il grande caldo tornerà ad avvolgere l'Italia soprattutto da Venerdì con l'intento di perdurare ed intensificarsi per il tutto il corso del weekend e anche nei giorni della successiva settimana quando il caldo potrebbe risultare anche più intenso della precedente fiammata africana. Non va infatti dimenticato che, statistiche alla mano, le ondate di caldo più intense e durature sull'Italia si verificano spesso proprio nella seconda metà di Luglio e alle volte nella prima decade di Agosto.