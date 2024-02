Meteo: caldo anomalo. Ecco quanto dura e quando ci sarà una svolta

Meteo: caldo anomalo. Lo stravolgimento climatico è ormai evidente



L'Anticiclone Valentino ci terrà compagnia praticamente per tutta la settimana anche se all'orizzonte si intravedono alcuni segnali di cambiamento. Lo scrive il sito internet www.ilmeteo.it.

Con l'avanzare di un promontorio anticiclonico di matrice africana, da noi simpaticamente nominato Valentino, vista la concomitanza con la ricorrenza degli innamorati, si è aperta un'ennesima parentesi di clima stabile e particolarmente mite sul nostro Paese: dopo le ultime piogge di Martedì 13, che hanno interessato le aree del medio Adriatico e il Sud, avremo un progressivo rinforzo anticiclonico, con l'influenza dell'alta pressione che si allungherà dal cuore del deserto del Sahara fino a toccare l'Italia, garantendo condizioni meteorologiche stabili e temperature, di nuovo, ampiamente sopra la media del periodo. Ci ritroveremo dunque in una situazione climatica di nuovo insolita per il periodo.Tuttavia, pur in un contesto di quiete atmosferica, delle eccezioni ci saranno, peraltro tipiche degli anticicloni invernali. È infatti alta la probabilità che nei prossimi giorni si formino densi banchi di nebbia nelle aree della Pianura Padana, specie durante le ore notturne e all'alba.

Quanto durerà questa nuova fase di staticità atmosferica? L'aggiornamento odierno ha confermato che non dobbiamo aspettarci significativi cambiamenti fino a Venerdì 16 Febbraio, mentre da Sabato 17 è atteso l'arrivo di una veloce perturbazione pronta ad alterare le condizioni atmosferiche, quanto meno su parte d'Italia.Questo sarà verosimilmente il preludio ad un cambiamento più marcato atteso nei giorni successivi e in particolare la prossima settimana.