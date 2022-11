Meteo dicembre caldo, Natale choc. Addio gelo e neve. Mai accaduto prima

Meteo Natale, caldo fuori dalla norma. Niente freddo e niente neve, nemmeno in Russia



Non era mai accaduto prima. I cambiamenti climatici, dopo l'ottobre eccezionalmente caldo, stanno davvero sconvolgendo il clima, anche e soprattutto in Europa. Ora, le previsioni de www.ilmeteo.it, per dicembre e Natale 2022 sono storiche. Altro che freddo e neve, farà caldo.

Secondo l'ultimo aggiornamento, il mese di dicembre potrebbe essere a dir poco sbalorditivo.

E il motivo va ricercato in una presenza ormai sempre più costante e invadente di un granitico anticiclone posizionato proprio nel cuore del Vecchio Continente. Orbene, negli ultimi mesi è già successo più di una volta di trovarsi in queste condizioni di sostanziale "blocco atmosferico", con le perturbazioni atlantiche e le irruzioni gelide nord-europee che, di fatto respinte al mittente senza soluzione di continuità, hanno lasciato a bocca asciutta gran parte dell'Europa e pure l'Italia.

Le proiezioni ufficiali dell'autorevole Centro Europeo ci prospettano un mese di Dicembre con temperature di circa 2°C superiori alla norma su alcuni settori dell'Europa, segnatamente su Russia e Scandinavia, ovvero proprio in quei "serbatoi del freddo" dai quali dovrebbero giungere gli impulsi gelidi diretti alle latitudini più meridionali, tradizionalmente tipici di questo periodo dell'anno.