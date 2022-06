Meteo estate 2022 record: 50 gradi per due mesi a Milano (all'ombra)

Meteo estate 2022 record: impressionante quello che potrebbe accadere a luglio e agosto



Meteo estate 2022. Le previsioni a lungo termine per luglio e agosto sono clamorose.

Poderosa e continua ondata di caldo africano specialmente sul Nord Italia.

Possibili temperature fino a 50 gradi all'ombra in città come Milano e Torino per due mesi.

