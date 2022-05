Meteo estate 2022 caldissima? Mah, è proprio così o è una fake news?

Meteo luglio agosto, sicuri che farà caldissimo?



Che cosa dobbiamo aspettarci nella prossima stagione estiva? Sarà davvero caldissima ed estrema anche a Luglio e Agosto come tutti ultimamente dicono, o si tratta solamente di una "fake news"?

Prima di tutto una doverosa premessa. Per poter tracciare una tendenza sulla prossima estate dobbiamo affidarci alle cosiddette proiezioni stagionali: un tempo decisamente poco affidabili e mero oggetto di studio e di interesse per curiosi e appassionati, le proiezioni stagionali - si legge su www.ilmeteo.it - sono oggi diventate un valido strumento di prognosi scientifica, con decisivi contributi nella valutazione climatica a lunga scadenza. In Europa leader del settore è il Centro Europeo per la Previsione Meteorologica a Medio termine, ECMWF, di Reading (UK).

Ebbene, diversi siti e i principali organi di informazioni meteorologica iniziano ad azzardare una tendenza piuttosto interessante, volta al grande caldo in vista della prossima Estate con anomalie a livello continentale.

Partiamo dal raffronto con quella che è stata una delle stagioni estivi più roventi di sempre; analizzando i dati climatici del passato salta subito all'occhio come l'Estate del 2003 arrivò dopo una primavera estremamente siccitosa e, almeno nella sua parte finale, anche insolitamente calda. Insomma, le stesse condizioni meteo che stiamo vivendo in questo ultimo periodo; a Giugno di quell'anno poi si scatenò la prima vera ondata di caldo estivo, il terreno era già estremamente asciutto e propenso a infiammarsi con estrema facilità: ecco perché quello del 2003 risulta tutt'ora tra i mesi di Giugno più caldi di sempre; l'Estate poi si confermò rovente, tanto da essere ricordata come la più calda degli ultimi secoli. Cosa dobbiamo allora aspettarci per la prossima estate?

La prima mappa che abbiamo analizzato è quella relativa ai valori termici: già con l'avvio di Giugno le temperature potrebbero risultare ben sopra la media climatica, con scostamenti rispetto ai valori di riferimento addirittura di +3°C su buona parte dell'Europa centro occidentale, Italia compresa. La nostra attenzione si concentra ora sui mesi successivi di Luglio e Agosto che rischiano di seguire questo trend; c'è una mappa (ve la proponiamo qui sotto) che svela, a tal proposito, le previsioni stagionali per il cuore dell'estate: salta all'occhio l'anomalia termica positiva praticamente su tutta l'Europa centro-meridionale, a causa di una maggiore ingerenza del famigerato anticiclone africano.

Fino a pochi anni fa a dettar legge sul Vecchio Continente era la più mite alta pressione delle Azzorre (di origine oceanica); ultimamente, invece, stiamo assistendo a una sempre maggior presenza di masse d'aria provenienti dal Nord Africa, le responsabili delle ondate di caldo più forti e persistenti anche sull'Italia.

La seconda mappa che vi proponiamo riguarda invece le precipitazioni, aspetto da tener monitorato, specie dopo gli ultimi mesi a dir poco siccitosi su buona parte delle regioni. Anche in questo caso ci vengono in aiuto le proiezioni per i prossimi mesi; ebbene sembrerebbe inasprito il problema legato alla scarsità d'acqua con un deficit pluviometrico in particolare al Nord, a causa di una probabile persistenza di un campo di alta pressione, con il conseguente rischio di siccità, come abbiamo già avuto modo di sperimentare tra Inverno e Primavera.