Meteo: estate agli sgoccioli, boom di maltempo. Le zone più a rischio piogge

Meteo weekend: le temperature estive sono solo un'illusione. A breve tornerà il maltempo su diverse regioni

Si può dire che questa estate settembrina con temperature più miti rispetto alla media sia ormai agli sgoccioli. A breve milioni di italiani dovranno tornare a portare con sé l'ombrello. A dirlo sono le previsioni per il weekend e la settimana prossima di Meteo.it. Da venerdì l’anticiclone delle Azzorre riporterà una totale stabilità su tutta l’Italia e un clima estivo, ma decisamente gradevole. Proseguirà così anche per gran parte del weekend, ma già da domenica pomeriggio si vedranno le prime conseguenze del cedimento del campo anticiclonico. Venerdì e sabato saranno due giornate da incorniciare con il sole che splenderà indisturbato in un cielo praticamente sereno su tutte le regioni. La nuvolosità sarà occasionale. Domenica il tempo comincerà a cambiare per il rapido avvicinarsi di un vortice ciclonico che influenzerà il tempo della prossima settimana.

Meteo weekend: tornano piogge e maltempo, ecco le zone più a rischio

Se al mattino il bel tempo sarà ancora prevalente su tutte le regioni, nel corso del pomeriggio di domenica i primi temporali cominceranno a interessare le Alpi per poi spingersi verso le Prealpi e in serata sulle medio e alte pianure di Piemonte e Lombardia. Sulle zone pianeggianti il tempo peggiorerà ulteriormente in nottata con temporali anche di forte intensità. Sul resto d’Italia continuerà ad essere soleggiato e con un clima gradevole, infatti le temperature massime saranno comprese tra 26 e 32°C su tutte le regioni.

La prossima settimana, già dalle prime ore di lunedì, piogge e temporali interesseranno le regioni del Nordovest, risultando localmente molto forti in Lombardia e poi in Emilia Romagna. Nei giorni successivi, il vortice responsabile del maltempo si porterà verso le Isole Baleari influenzando più direttamente la Sardegna.