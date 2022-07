Meteo fiammata africana: agosto rovente sull'Italia. Le previsioni (bollenti)

Meteo, anticiclone africano dopo temporali. Previsioni Italia, agosto bollente

Meteo caliente: le previsioni raccontano che sta per tornare il caldo africano. L'anticiclone, dopo essere stato respinto è pronto a scaldare di nuovo l'Italia in questo inizio di agosto. Dopo l’ondata di temporali che ha interessato molte zone del Nord Italia nel corso della giornata di Venerdì 29, da Sabato 30 la situazione tornerà ad essere più stabile, grazie all’aumento della pressione. I venti soffieranno da Maestrale e per qualche giorno riusciranno a mitigare le temperature per cui farà sì caldo, ma senza estremi.

Meteo, caldo africano sull'Italia: le previsioni del metereologo

Mattia Gussoni, meteorologo del sito iLMeteo.it avverte che questa tregua dal caldo avrà i giorni contati: infatti, con l’avvio di Agosto avanzerà per l’ennesima volta in questa folle Estate l’anticiclone africano. Dopo un Lunedì in prevalenza soleggiato e ancora con temperature non troppo bollenti, da Martedì l’invasione di masse d’aria calda in arrivo direttamente dal deserto del Sahara, causerà un sensibile aumento delle temperature.

(foto ilmeteo.it)



Meteo previsioni, temperature tornano a 40 gradi. Ma lo scudo anticiclonico...

Le temperature? I valori massimi, giorno dopo giorno, continueranno a salire inesorabilmente fino a raggiungere nuovamente picchi prossimi ai 40°C come ad esempio a Milano, Bologna, Padova, Pavia, ma anche Firenze, Roma, Terni e sulle zone interne di Puglia, Sicilia e Sardegna. Il tempo si stabilizzerà e le giornate trascorreranno sotto un sole cocente e una rara presenza di nubi. Lo scudo anticiclonico lascerà qualche pertugio solamente su parte del Nord, dove correnti più fresche e instabili potrebbero insidiarlo, riuscendo a far breccia, con il rischio di temporali in particolare nella seconda parte della settimana, specie sull'arco alpino.