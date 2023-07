Meteo, grandine grossa e vento forte. Nuovo allarme. Ecco le zone colpite

Meteo, caldo al Sud ma al Nord ancora pericolo

Le ultime mappe dei Centri di Calcolo parlano chiaro. Dopo i violenti fenomeni di Lunedì 24 Luglio e della successiva notte, TEMPORALI a SUPERCELLA, accompagnati da GRANDINE anche di grosse dimensioni potranno ancora colpire alcune delle nostre regioni nelle prossime ore. E attenzione anche ai DOWNBURST. Lo scrive il sito www.ilmeteo.it.

Nella classificazione dei temporali, le supercelle sono i fenomeni più pericolosi in termini di potenza sprigionata e potenziali danni. Si tratta di immensi sistemi temporaleschi alti fino a 10/12 km al cui interno è presente una zona di bassa pressione definita in termine tecnico mesociclone.



Con il caldo in aumento cresce pure l'energia potenziale (umidità e calore nei bassi strati dell'atmosfera) in gioco per lo sviluppo, appunto, di celle temporalesche imponenti, in grado di provocare eventi meteo estremi come quello della grandine grossa (oltre i 5-6 cm di diametro). Nei casi più rari, fortunatamente, la supercella può innescare anche pericolosi tornado, come anche la cronaca recente ci ricorda.