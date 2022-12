Meteo, inverno finito. Temperature sopra i 30 gradi presto da Nord a Sud

Solo l'insensibilità del governo Meloni-Salvini-Berlusconi non vede e non ammette i cambiamenti climatici



Alta pressione infinita. Clamoroso. Ipotesi, estrema e tutta da verificare, di inverno già finito. Stop neve, anche in montagna, e gelo. Sembra aprile e presto potremmo avere più di 30 gradi come in piena estate.



