Meteo, inverno finito? No, deve ancora iniziare. Marzo, neve in pianura e gelo

Meteo marzo con neve e gelo polare



Marzo, quest'anno la Primavera partirà a rilento! Dal punto di vista meteorologico la stagione primaverile partirà infatti Mercoledì 1 Marzo (dal punto di vista astronomico invece Lunedì 20/3); ebbene, secondo i principali modelli meteo in avvio di mese è attesa una fase molto fredda e instabile con ripercussioni su molte regioni. Grosse novità dunque all'orizzonte dopo le ultime settimane tutt'altro che invernali.

Va fatta una premessa. La storia climatologica del nostro Paese - spiega il sito www.ilmeteo.it - ci insegna che il mese di Marzo (ma addirittura anche quello di Aprile), risulta spesso estremo, a causa di possenti scambi meridiani, ovvero di correnti che dal Circolo Polare Artico raggiungono il bacino del Mediterraneo, con movimento Nord-Sud, che determinano il rapido passaggio da giornate dal sapore tipicamente primaverile ad altre caratterizzate da un crudo clima invernale, anche nel giro di pochissime ore.

A titolo di esempio possiamo certamente citare quanto accaduto nel 2018, quando una diffusa nevicata interessò gran parte della pianura padano-veneta, da Torino, a Milano, a Bologna e fino a Venezia, imbiancando infine pure le coste liguri, adriatiche e la Toscana settentrionale, con fiocchi che giunsero fino a Pisa e a Firenze.Dal punto di vista statistico, inoltre, il mese di Marzo risulta essere tra i più piovosi, spesso caratterizzato da un'alternanza tra fasi soleggiate e improvvisi acquazzoni.

Ma non è solamente la statistica a dover farci drizzare le antenne: gli ultimi aggiornamenti infatti stanno iniziando a fiutare un radicale cambio di circolazione a livello emisferico grazie alla rottura definitiva del Vortice Polare che, proprio tra la fine dell'Inverno e l'inizio della Primavera, potrebbe andare letteralmente in frantumi. Ebbene secondo gli ultimi aggiornamenti, proprio in avvio di Marzo potrebbe arrivare un impulso molto freddo, in discesa direttamente dal Polo Nord in grado di provocare un vero e proprio crollo delle temperature.

Successivamente, questo flusso concluderebbe la sua corsa sul bacino del Mediterraneo scavando di fatto un ciclone in grado di provocare un'ondata di maltempo a partire dalle regioni del Centro Nord. Se ciò fosse confermato è lecito attendersi un ritorno in grande stile delle precipitazioni, dopo un lungo periodo di siccità in cui il freddo, quello vero, è mancato praticamente su tutta l'Italia.

Trattandosi di proiezioni sul lungo periodo, lo ricordiamo sempre, non è possibile scendere nei dettagli e capire esattamente dove potrebbero formarsi i minimi depressionari e quindi riversarsi le precipitazioni.

Ma attenzione al prossimo mese, la Primavera infatti potrebbe partire a rilento.