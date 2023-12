Meteo inverno finito. Temperature fino a 25 gradi. Dicembre? No, maggio

Meteo inverno finito: boom delle temperature



Sarà una sorta di falso inverno quello che ci attende nei prossimi giorni, in quanto le temperature subiranno un'evidente e imporriva escalation. Lo scrive il sito internet www.ilmeteo.it.

Dopo un periodo prevalentemente invernale che ha colpito diverse regioni del nostro Paese, sembra dunque delinearsi un ritorno parziale a un clima più gradevole e mite, soprattutto per la maggior parte dell'Italia dove i termometri si alzeranno, toccando punte primaverili, sebbene non in tutte le zone.Questa stagione vede spesso una forte dicotomia climatica nel nostro territorio a causa delle sue molteplici caratteristiche geografiche.

È dunque interessante analizzare l'evoluzione del quadro climatico nei prossimi giorni e in particolare quali regioni potrebbero beneficiare di un clima nettamente più mite.Già a partire da Domenica 10 Dicembre i termometri saliranno di qualche grado, in particolare nelle regioni del Centro-Sud. In Sicilia, è previsto che le temperature si avvicinino ai 18/19°C, mentre nel Centro potrebbero raggiungere punte di 13/14°C.

La situazione sarà diversa per le regioni settentrionali, dove l'aria si scalderà meno a causa delle nebbie e delle dense foschie che manterranno un'atmosfera meno limpida, favorendo la persistenza di sacche d'aria fredda nei bassi strati. Nelle regioni settentrionali, infatti, oltre alle temperature notturne che si sono mantenute comunque di poco superiori al punto di congelamento, le massime difficilmente supereranno i 10°C, tranne in Liguria, dove potrebbero arrivare fino a 11/12°C.

In seguito, si prevede un ulteriore aumento dei valori termici nella prima parte della nuova settimana, con picchi che supereranno anche la media del periodo, soprattutto al Sud e ancora una volta specialmente in Sicilia, dove i termometri raggiungeranno i 20°C già da Lunedì 11, con punte fino a 24/25°C entro Mercoledì 13, come ad esempio nel siracusano e nel catanese. Anche al Centro le temperature massime aumenteranno, toccando i 17/18°C come a Roma.

Al contrario, al Nord continueremo a registrare un contesto climatico meno mite, dove si percepiranno gli effetti di una situazione meteorologica votata ad atmosfere più grigie, soprattutto nella Valle Padana, caratterizzate da dense foschie, nebbie e nubi basse persistenti.

Infine, dagli ultimi aggiornamenti, si conferma un ritorno a temperature più tipiche della stagione nella seconda metà della settimana, quando masse d'aria più fredde legate a un flusso ciclonico, dovrebbero coinvolgere gran parte del Paese.