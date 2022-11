Meteo, gelo dalla Russia imminente. Sarà inverno pieno. Colpo di scena!

Meteo, aria gelida dalla Russia in arrivo sull'Italia



Svolta meteo, arriva l'inverno.



Prima irruzione fredda dalla Russia verso l'Italia. E' questa l'interessante ipotesi emersa nelle ultime ore: subito dopo metà mese i grandi movimenti a scala emisferica potrebbero favorire l'arrivo di una poderosa ondata gelida in discesa dalla Russia. Se confermato, essa avrebbe effetti su molte delle nostre regioni.

Dal punto di vista statistico-climatico - si legge su www.ilmeteo.it - le ultime settimane di novembre rappresentano la fase di passaggio tra la stagione autunnale e quella invernale, con le prime incursioni fredde dal Nord Europa e la neve che pian piano inizia a colorare le montagne. La media delle temperature nelle principali città italiane proprio in questo periodo subisce infatti una drastica flessione, insomma è quello il momento in cui in genere si tirano fuori gli abiti più pesanti.

Ebbene, nonostante veniamo da un lunghissimo periodo caratterizzato da un caldo anomalo, anche quest'anno potrebbe essere confermata tale "tradizione climatica": insomma, le previsioni per metà Novembre sono da primi brividi invernali.L'ipotesi, tutta da confermare, è che da Mercoledì 16 una massa d'aria fredda di origine artica possa scivolare dapprima verso l'Europa centrale-orientale, per poi puntare anche l'Italia. Se ciò dovesse essere confermato, è lecito attendersi un crollo verticale delle temperature con valori termici ben sotto le medie climatiche specie al Nord e sulle regioni adriatiche: sarebbe il primo vero freddo con caratteristiche invernali.

Manca ancora parecchio tempo e come al solito invitiamo alla prudenza, ma i segnali per un anticipo d'Inverno ci sono.