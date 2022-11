Meteo, l'inverno si avvicina: aria polare, nubifragi e almeno un metro di neve

Meteo, in arrivo neve e nubifragi: l'inverno alle porte

Dopo la tregua di oggi, una nuova perturbazione atlantica porterà nel fine settimana piogge diffuse, specie al Centro-Sud e sul versante tirrenico con temperature in rapida discesa. Ma il vero ribaltone meteo è previsto per l'inizio della prossima settimana, quando con un violento ciclone colmo di aria polare dovrebbero arrivare venti di tempesta, nubifragi e almeno un metro di neve sulle Alpi con qualche fiocco anche fino ai 500 metri di quota.

A prevederlo sono gli esperti del sito www.ilmeteo.it, secondo cui stiamo vivendo una fase decisamente dinamica e in continua evoluzione. Ancora oggi, il Paese appare spaccato in due, con caldo al Sud e quasi inverno al Nord: nelle ultime ore si sono registrate punte di 28 gradi sulle estreme regioni meridionali mentre al Centro-Nord i termometri si sono fermati anche sotto i 10.

"Un quadro tipico dell'autunno", spiega uno dei responsabili del sito meteorologico, Andrea Garbinato, annunciando però l'arrivo del freddo un po' ovunque: "nel fine settimana registreremo le prime timide gelate, più diffuse in pianura padana: significa che in aperta campagna il termometro potrebbe toccare, a livello di pianura, anche -1 o -2 C".

"Per i prossimi sette giorni”, continua, “si prevedono piogge significative: dopo la siccità record sul nostro Paese che dura da un anno, arriveranno 300-400 mm diffusi, specie sui versanti occidentali. Un cumulato di pioggia superiore a quanto è caduto in molte zone italiane dal primo gennaio 2022 fino ad oggi".