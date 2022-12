Meteo neve, ci siamo. Ultimissimo aggiornamento. Neve a Milano e non solo

Meteo neva a Milano e su tanta pianura del Nord



Neve in pianura confermata.

Giovedì 15 Dicembre quando un fronte freddo in discesa dal Nord Europa raggiungerà il bacino del Mediterraneo dando vita poi a un Vortice Ciclonico posizionato tra mar Ligure e Tirreno. Di conseguenza, le condizioni meteo sono destinate a peggiorare rapidamente e grazie al cuscino freddo e alle temperature piuttosto basse, la neve potrà cadere fino a quote bassissime al Nordovest, su Piemonte e Lombardia occidentale.



Neve fino a quote di pianura nel corso di Giovedì 15 Dicembre. In concomitanza con le precipitazioni più intense, la neve potrebbe raggiungere anche le zone pianeggianti del Piemonte, imbiancando città come Cuneo, Torino, Asti, Alessandria e Novara. Entro la serata, inoltre, non escludiamo la possibilità di nevicate anche sulla Lombardia: occhi puntati soprattutto sulle città di Pavia, Varese, Milano, Monza e Bergamo.