Meteo, neve a bassa quota. Incredibile ma vero. Freddo e piogge ovunque

La circolazione generale sul nostro Paese sta per subire una vera e propria svolta. Da Giovedì 12 Settembre l'Italia sarà infatti investita da un ciclone autunnale che porterà nuove piogge, vento forte, un ulteriore calo delle temperature e addirittura la neve. Lo scrive il sito internet www.ilmeteo.it.

Se la giornata di Lunedì 9 Settembre sarà ancora caratterizzata da tempo spiccatamente instabile, strascico della forte perturbazione giunta nel corso di Domenica 8, Martedì 10 Settembre avremo invece una temporanea tregua dal maltempo: ci aspettiamo infatti una giornata prevalentemente soleggiata, con solo qualche residuo disturbo al Sud, in particolare sul basso versante tirrenico e sulla Puglia. In questo frangente le temperature torneranno a salire di qualche grado, specialmente al Nord e su gran parte del Centro.

Tuttavia, l'atmosfera sarà ben lungi dall'essere tranquilla: infatti, da Mercoledì 11 Settembre il quadro meteorologico cambierà di nuovo. La pressione tornerà dunque a calare e dopo una mattinata tutto sommato tranquilla, nel pomeriggio il tempo peggiorerà, a partire dai comparti alpini e prealpini, con fenomeni sparsi che entro la serata raggiungeranno anche il resto del Nord, pianure comprese.

Occhi puntati soprattutto sulle giornate di Giovedì 12 e Venerdì 13 Settembre che potrebbero infliggere il colpo del definitivo KO all'Estate. La perturbazione sopraggiunta al Nord nel corso di Mercoledì 11 inizierà a coinvolgere anche il resto del Paese, favorita anche dalla formazione di un ciclone alimentato da aria molto fredda. Ci aspettano due giornate compromesse da piogge diffuse, dapprima al Nord e su parte del Centro, poi entro Venerdì 13 anche al Sud, in particolare sul versante tirrenico.

I venti rinforzeranno sensibilmente e le temperature caleranno bruscamente, aprendo la strada all'arrivo della prima neve importante sui rilievi alpini, a quote basse per il mese di Settembre. Non si esclude che la "dama bianca" possa scendere fino a 1400/1600 metri.

Dovremo dunque prepararci ad un weekend freddo, perturbato e autunnale? Pare invece di no! Probabilmente farà fresco, soprattutto di notte al Nord, ma ci sono anche buone notizie: la pressione tornerà ad aumentare e il contesto del Fine Settimana potrebbe essere dunque prevalentemente soleggiato.