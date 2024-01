Meteo: neve a Roma. Non accadeva da decenni

Meteo: neve a Roma, ecco quandoo. La data



Non possiamo non tornare indietro a quel fine Gennaio di ben 39 anni fa , quando il Vecchio Continente si accingeva ignaro a vivere lo straordinario inverno 1985, uno dei tre anni più freddi e nevosi del secolo. Oggi come allora, grandi manovre stanno per occupare la scena a livello della stratosfera sopra il Polo Nord, e allorquando ciò avviene, è sempre preludio per maestose colate artiche verso l’Italia ed il Mediterraneo. Lo scrive il sito internet www.ilmeteo.it.

Il centro Europeo mette nuovamente oggi in evidenza proprio per l’8 gennaio uno scambio meridiano (le correnti d'aria si muovono lungo i meridiani, dal Polo Nord verso il Mediterraneo) nord-sud con ingresso di aria gelida di origine artica sia dalla Porta della Bora che dalla Valle del Rodano, con successivo innesco di un ciclone di maltempo invernale innanzi le lagune venete in una delle configurazioni più affascinanti per il nostro Paese con conseguenti copiose nevicate su pianura e coste.Burian e Rodano assieme per 8-9 Gennaio 2024

Ma attenzione ci sarà un colpo di scena: proprio attorno al 9 Gennaio, la Besta degli Urali, ovvero il Burian siberiano investirà tutta l’Europa e potrebbe rientrare nel Mediterraneo non solo e non tanto dalla Porta della Bora, bensì dalla Valle del Rodano, in una delle configurazioni che generano imponenti nevicate pure sulle regioni italiani tirreniche e dunque anche a Roma, esattamente come Nel Gennaio 1985.