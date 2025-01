Meteo, neve e gelo pronti a colpire anche l'Italia. Fiocchi in pianura: ecco dove

Meteo, neve e gelo su tutta Europa e le conseguenze per l'Italia



I Centri di Calcolo mostrano ormai da giorni importanti movimenti con scenari meteo interessanti dal punto di vista di gelo e nevicate per gran parte dell'emisfero settentrionale. Non solo negli USA si attende qualcosa d'importante, ma anche nella nostra Europa. Vediamo che cosa scrive il sito internet www.ilmeteo.it.

GRANDI NOVITA' PER L'INIZIO DEL 2025

La risalita dell'anticiclone verso le latitudini più settentrionali, in Atlantico, scatenerebbe la discesa di correnti artiche verso il cuore dell'Europa tra il 2 e il 6 Gennaio. Questa visione modellistica pare ormai confermata. Resta solo da capire cosa accadrà successivamente, ovvero se il freddo intenso continuerà a tenere in ostaggio il Vecchio Continente o se ci sarà un'interazione atlantica e quindi diffuse nevicate su molti stati europei, ma con valori termici più nella norma.

E' possibile che le maggiori nevicate si possano registrare all'inizio, cioè quando la massa d'aria artica farà il suo ingresso. I Paesi favoriti sono la Norvegia, la Danimarca, la Germania, la Polonia, i Paesi Baltici, la Repubblica Ceca, la Svizzera e l'Austria. In un secondo momento abbondanti nevicate potrebbero invece colpire i Balcani.

Le temperature scenderanno sotto lo zero e risulteranno localmente negative anche in pieno giorno su gran parte dell'Europa centro-settentrionale. Previste punte di -5°C a Berlino, Praga, Parigi, Basilea, Budapest, Vienna e così via. Insomma un freddo invernale, ma non eccezionale. Cosa potrebbe renderlo tale? Scopriamolo insieme.

GOCCIA FREDDA E CONSEGUENZE IN ITALIA

L'ipotesi di un'ondata di gelo e di una lunga e cruda fase invernale è aggrappata al movimento di una goccia fredda in Atlantico. Questa infastidisce l'erezione verso Nord dell'alta pressione che porterebbe successivamente condizioni di freddo estremo in Europa e se questa impennata viene ostacolata, ecco che salterebbe tutto.

Dietro a tutto ciò ci sono anche le risposte a un evento gelido in Italia. Per ora possiamo dire che le temperature caleranno anche da noi a partire dal 3 Gennaio ed è abbastanza probabile una fase fredda accompagnata anche da nevicate, tuttavia è davvero complicato, al momento, dare altri dettagli.