Meteo, neve e gelo: previsioni da brividi sull'Italia: Tutte le info e news

Meteo: gelo e nevicate. Previsioni Italia: che brividi

I giorni della Merla non si smentiscono. Le previsioni meteo per l'Italia sono chiare: sta per arrivare il gelo. E la neve? Forse pure quella visto che sta bussando ai confini del nostro Paese. Intanto vediamo nel breve periodo cosa ci aspetta.

Meteo: venti gelidi dai Balcani su tutta l'Italia. Previsioni

Previsioni meteo (a cura de ilmeteo.it) di domenica 23 gennaio sull'Italia. Al nord: cielo a tratti coperto in pianura, più soleggiato altrove. Centro: cielo sereno o al più poco nuvoloso. Sud: instabile tra Puglia e Basilicata, con fiocchi di neve a quote collinari. Poi il meteo di lunedì 24: Al nord: nebbia sulla Pianura Padana, sole prevalente sul resto dei settori. Centro: diffusa instabilità su Abruzzo e Molise, con nevicate fino a quote collinari. Poco nuvoloso altrove. Sud: tempo spiccatamente instabile, con precipitazioni a carattere sparso, nevose fino in collina su Puglia e Basilicata.

Meteo, neve e gelo dalla Russia: previsioni sull'Italia

E arrivamo al medio periodo: le previsioni meteo dei giorni della merla che raccontano di gelo e neve alle porte: leggi qui

