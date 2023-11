Meteo neve in pianura. La mappa con le città imbiancate (imminente)

Meteo neve in pianura: la mappa



Tutto confermato: arriva la Neve. E attenzione alle sorprese, perché con la seconda perturbazione della settimana, attesa per Giovedì 30 Novembre, ci sarà occasione per vedere i fiocchi scendere addirittura fino in pianura.

Le temperature hanno subito un crollo soprattutto al Nord a causa dell'ingresso di aria fredda di origine Artica in discesa dal Nord Europa e si stanno diffusamente portando sotto le medie climatiche del periodo. Ciò non fa altro che favorire l'accumulo nei bassi strati di aria gelida, aria che rimane di fatto intrappolata all'interno di quella specie di catino che è la Valle Padana, formando quello che in gergo meteorologico viene definito Cuscino Freddo.

Gli ultimi aggiornamenti meteo confermano una nuova fase instabile tra Giovedì 30 Novembre e Venerdì 1 Dicembre con possibilità ancora di nevicate diffuse al Nord. Le nostre montagne faranno il pieno di neve, ma occhio perché fiocchi (magari misti tra la pioggia) non sono affatto da escludere anche in pianura: attenzione a città come Torino, Vercelli, Novara, Cuneo, Varese, Pavia, ma anche a Milano e Bergamo.Sarà soprattutto la fase iniziale del peggioramento a poter favorire qualche 'fiocco coreografico' fino al piano, poi verosimilmente le precipitazioni nevose verranno sostituita dalla pioggia con il passare delle ore, con un rapido innalzamento della quota neve.