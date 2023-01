Meteo, neve in arrivo su molte città italiane. Ecco dove cadrà la neve

Meteo, neve in pianura al Nord



La Neve sta per arrivare e le mappe sono chiare ed eloquenti! Gli ultimi aggiornamenti meteo hanno appena confermato l'arrivo di nevicate localmente fino in pianura su diverse regioni a causa di un'irruzione polare che darà il via ad una fase molto fredda e movimentata come non si vedeva da tanto tempo.

Già dalla giornata di Domenica 15 Gennaio il passaggio di una perturbazione ha provocato le prime precipitazioni nevose sull'arco alpino a partire dai 700/800 metri di quota, specie sui comparti centro-orientali.

Tuttavia, scrive www.ilmeteo.it, la nostra attenzione si sposta subito alla prossima settimana quando il ciclone polare THOR in discesa dal Nord Europa, alimentato da aria polare-marittima, investirà dapprima la Francia, per poi fare il suo ingresso sul Mar Mediterraneo, attraverso la Porta del Rodano.Il ciclone determinerà una fase di maltempo piuttosto intensa (e fredda) su buona parte dell'Italia.

Dato il previsto crollo delle temperature e l'intensità delle precipitazioni, la neve potrebbe anche arrivare fino in pianura tra Martedì 17 e Mercoledì 18 Gennaio. Le zone maggiormente a rischio saranno i settori della Valpadana centrosettentrionale, con neve in pianura sulla Lombardia, Emilia occidentale. La dama bianca potrebbe così arrivare, magari mista a pioggia, anche a Milano, Varese, Pavia, Monza e Bergamo così come sul Piacentino. Fiocchi sono previsti anche nell'immediato entroterra ligure, con quota neve bassissima attorno ai 150 metri. Dando uno sguardo anche al Centro Italia spiccano le copiose nevicate previste sull'Abruzzo oltre i 900 metri di quotaIn rosa/viola/verde le nevicate previste nel corso di Martedì 17 Gennaio

In termine tecnico, queste precipitazioni nevose improvvise vengono chiamate "nevicate da rovesciamento" (trasferimento del freddo dalle quote superiori verso il suolo indotto dalle forti precipitazioni) e risultano, soprattutto per gli amanti del freddo e della neve, tra i fenomeni più emozionanti, caratterizzati da fiocchi molto bagnati e pesanti, di ampie dimensioni, piuttosto scenografici, ma che possono anche provocare maggiori problemi alla viabilità vista la forte intensità che provoca spesso accumuli rapidi.

L'arco alpino è pronto a fare il pieno di neve con accumuli moderati (oltre mezzo metro in molte località sciistiche lombarde e su tutte le Dolomiti): un'ottima notizia per tutti gli amanti degli sport invernali e per la natura in generale, si pensi ad esempio ai nostri ghiacciai e a tutte le altre risorse idriche messe a dura prova dall'ultimo anno anomalo.Sugli Appennini,la neve cadrà inizialmente oltre i 1200/1300 metri, ma poi, con l'ingresso dell'aria fredda in quota i fiocchi potranno spingersi fin sotto i 400 metri, specie tra Mercoledì e Giovedì.