Meteo, oggi neve su molte città. Confermato. Ecco le città dove nevicherà

Meteo, neve al Nord su molte città



Meteo neve in pianura e in città, oggi arriva davvero.

La neve tra poco potrebbe scendere fino in pianura! E' in arrivo una nuova perturbazione che darà il via ad una fase fredda ed instabile con il rischio, appunto, di fenomeni nevosi; e attenzione perché gli ultimi aggiornamenti hanno in parte cambiato le zone che saranno interessate.

Già dalle prossime ore un impulso perturbato raggiungerà l'Italia dando vita ad un vortice ciclonico che si approfondirà tra l'alto Tirreno e il mar Ligure: da ciò scaturirà è un forte peggioramento con fenomeni localmente anche molto intensi.



Grazie al cuscino freddo presente nei bassi strati dell'atmosfera e alle temperature piuttosto basse, la neve tornerà a scendere già dalla mattinata di Giovedì 15 Dicembre sulle pianure del Piemonte centro-meridionale e rischio gelicidio nelle zone interne della Liguria (versanti padani).



Mappa dei geopotenziali e pressione al suolo per Giovedì 15 Dicembre alle ore 15:00In giornata le precipitazioni tenderanno ad intensificarsi, con la possibilità anche di neve mista a pioggia sulla Lombardia occidentale; nevicate intense colpiranno invece tutto l'arco alpino, con accumuli superiori ai 30-40 cm oltre i 1000/1200 metri di quota.

Le città dove sarà più elevato il rischio di neve saranno Cuneo, Torino, Asti, Alessandria, Novara, Vercelli, Pavia e Varese; fenomeni nevosi misti a pioggia saranno invece possibili a Milano, dove i fiocchi potrebbero divenire un po' più frequenti in serata, pur senza generae accumulo. Andrà prestata la massima attenzione alla rete autostradale tra basso Piemonte e Liguria, dove non sono da escludere dei disagi alla circolazione a causa del deposito di neve e ghiaccio.