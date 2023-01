Meteo, neve in pianura imminente. Neve a più riprese. Mappa con le città

Meteo, neve in pianura. La mappa



La neve è imminente e questa volta sarà a rischio anche la pianura! Gli ultimi aggiornamenti meteo hanno appena confermato l'arrivo di nevicate con accumuli fino al piano su diverse regioni a causa dell'irruzione del ciclone polare Thor che sta per dare il via ad una fase molto fredda e movimentata come non si vede da tanto tempo.

Occhi puntati da Martedì 17 Gennaio - scrive il sito internet www.ilmeteo.it - quando il ciclone Thor, in discesa dal Nord Europa e alimentato da aria polare-marittima, investirà dapprima la Francia, per poi fare il suo ingresso sul Mar Mediterraneo, attraverso la Porta del Rodano.Il vortice determinerà una fase di maltempo piuttosto intensa (e fredda) su buona parte dell'Italia.





Dato il previsto crollo delle temperature e l'intensità delle precipitazioni, la neve potrebbe anche arrivare fino in pianura tra Martedì 17 e Mercoledì 18 Gennaio.Come mostra la cartina che vi proponiamo qui sotto, la zona maggiormente a rischio sarà la Val Padana centro- settentrionale (colorazione rosa/viola) con neve attesa in pianura sopratutto su Lombardia ed Emilia occidentale. La dama bianca potrebbe arrivare, magari mista a pioggia, anche a Milano, Varese, Pavia, Monza e Bergamo, così come sul Piacentino. Fiocchi sono previsti anche nell'immediato entroterra della Liguria, con quota neve bassissima, attorno ai 150 metri.Dando uno sguardo al Centro, spiccano le copiose nevicate previste in Abruzzo, oltre i 900/1000 metri di quota.In rosa/viola le nevicate previste nel corso di Martedì 17 GennaioIn termine tecnico, queste precipitazioni nevose improvvise vengono chiamate "nevicate da rovesciamento" (trasferimento del freddo dalle quote superiori verso il suolo indotto dalle forti precipitazioni) e risultano, soprattutto per gli amanti del freddo e della neve, tra i fenomeni più emozionanti, caratterizzati da fiocchi molto bagnati e pesanti, di ampie dimensioni, piuttosto scenografici, ma che possono anche provocare maggiori problemi alla viabilità vista la forte intensità che provoca spesso accumuli rapidi.

E non è finita qui, anzi! Secondo gli ultimi aggiornamenti, appena arrivati, nel corso di Giovedì 19 Gennaio una seconda e ben più corposa passata nevosa investirà l'Italia. La cartina qui sotto mostra le zone maggiormente coinvolte da questa seconda tempesta invernale: la Lombardia (possibili fiocchi ancora a Milano, poi Bergamo, Brescia e Mantova), l'Emilia Romagna (attesi fino a 10/15 cm a Parma, Reggio Emilia, Modena e Bologna), buona parte del Veneto (attese nevicate a Vicenza, Padova e Rovigo) e le alte pianure del Friuli Venezia Giulia.









In rosa/viola le nevicate previste nel corso di Giovedì 19 GennaioInfine, novità dell'ultima ora, la neve farà la sua comparsa fino a quote di bassa collina anche su Toscana, Marche e Lazio.