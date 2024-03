Meteo "pazzo": neve fin quasi in pianura e freddo da inverno pieno

Meteo, neve a quote basse. Colpo di coda dell'inverno



Torna la neve! Sì, avete capito bene. La neve a quote basse a fine marzo. Sembra incredibile ma è la verità. Vediamo esattamente che cosa scrive per i prossimi giorni il sito internet www.ilmeteo.it.

Sembra incredibile, ma sta per tornare la neve, pure con fiocchi fino a quote piuttosto basse per essere ormai la fine di Marzo!

Un primo, seppur blando, è atteso già dalle prossime ore quando il passaggio di un veloce fronte freddo provocherà rovesci temporaleschi specie sulle regioni del Nord, con nevicate a partire dai 1500/1600 metri di quota sull'arco alpino.

Sarà tuttavia durante la Settimana Santa che la formazione di un pericoloso ciclone sul bacino del Mediterraneo richiamerà aria sempre più fredda dal Nord Europa, facendo crollare le temperature, in particolare al Centro-Nord.

Per questo motivo la quota delle nevicate si abbasserà ulteriormente, con i fiocchi che faranno la loro comparsa tra Martedì 26 e Mercoledì 27 Marzo fin verso i 900/1000 metri su Piemonte e Valle d'Aosta e poi anche sui rilievi di Lombardia, Trentino Alto Adige e Veneto a quote leggermente più elevate (tutto dipenderà poi dall'intensità delle precipitazioni).

Un evento di tutto rispetto per essere ormai alle soglie di Pasqua, tanto più che veniamo da un Inverno tutt'altro che gelido e nevoso (a parte l'ultima parte di Febbraio e l'inizio di Marzo); una sorta di compensazione dopo mesi avari di precipitazioni nevose.