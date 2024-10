Meteo, il caldo dura poco. In arrivo nuove piogge (forti). Ecco dove

Le prime regioni ad essere colpite dal maltempo saranno quelle del Nordovest



I prossimi giorni trascorreranno con la presenza dell'anticiclone africano che di fatto metterà in atto l'ottobrata italiana. Attenzione però, questo periodo caldo e stabile probabilmente non durerà a lungo: nei precedenti aggiornamenti i principali modelli di calcolo vedevano una fase piuttosto duratura caratterizzata da un periodo stabile e asciutto. Adesso però cambia tutto! Vediamo che cosa scrive nel dettaglio il sito internet www.il meteo.it.

Già da Mercoledì 16 infatti un minaccioso vortice ciclonico punterà l'Italia.

Il periodo che va da Lunedì 14 a Martedì 15 sarà caratterizzato dalla presenza dell'alta pressione subtropicale, quindi con tempo in prevalenza stabile, soleggiato e anche più caldo. Attenzione però a qualche piovasco più probabile al Nordovest, sintomo di un anticiclone africano non così tanto saldo. Cambierà tutto da Mercoledì 16, quando una depressione in avanzamento da Ovest inizierà a portare le prime piogge tra Liguria, Piemonte e val d'Aosta.

Si tufferà nel Mar Mediterraneo passando per la Francia e posizionandosi poco a ovest della Sardegna. Questa posizione favorirà la risalita di correnti calde meridionali che sospingeranno nubi e precipitazioni verso l'Italia.

Le prime regioni ad essere colpite dal maltempo saranno quelle del Nordovest e successivamente anche Toscana, Umbria, Lazio oltreché la Sardegna. Successivamente il ciclone si sposterà dalla Sardegna verso il Nordafrica, stazionando nei pressi della Tunisi: tra Venerdì e il successivo weekend dunque il maltempo coinvolgerà maggiormente l'Italia meridionale, attivando forti venti di Scirocco che daranno vita a precipitazioni decisamente abbondanti su Calabria ionica e sull'Alto Adriatico, con possibile acqua alta a Venezia entro Sabato 19 Ottobre.