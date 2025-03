Meteo, pioggia senza fine per moltissimi giorni. Eventi estremi, freddo e anche neve

Meteo Pasqua, la svolta



Pioverà così tanto anche ad Aprile? La risposta arriva dal sito internet www.ilmeteo.it.

Per meglio inquadrare questo genere di previsioni va fatta una doverosa premessa. Qualcosa negli ultimi anni pare essersi rotto a livello climatico, viviamo sempre più spesso in una sorta di altalena con l'alternanza tra lunghe fasi anticicloniche di stampo africano, caratterizzate da temperature sopra media e improvvise irruzioni di aria fredda in grado di scatenare eventi meteo estremi fino a Pasqua.

Proprio nelle prime settimane di Primavera sono frequenti i possenti scambi meridiani, come peraltro già avvenuto negli ultimi anni: si tratta di brusche e rapide variazioni del tempo con ondate di freddo tardive in discesa direttamente dal Polo Nord. Il timore di una situazione di questo tipo sono gli eventi meteo estremi, sempre più frequenti anche in Italia, come violenti temporali (anche con grandine), tornado o nubifragi.

L'avvio del mese di Aprile rischia di essere caratterizzato dal passaggio di perturbazioni foriere di piogge (neve sulle montagne) e temporali a causa dei contrasti che si verrebbero a creare proprio nell'area di demarcazione tra il fronte freddo e la massa d'aria più mite e umida preesistente nella bassa troposfera. La mappa del Centro Europeo indica un surplus di precipitazioni (colore verde) anche sull'Italia per la prima decade del mese.

Solamente nella seconda parte del mese, quindi verso Pasqua (Domenica 20 Aprile) l'alta pressione dovrebbe riuscire a garantire una maggior stabilità atmosferica su buona parte dell'Italia; su questo tuttavia avremo modo di aggiornarci nei prossimi editoriali.

La Primavera insomma mostrerà il suo lato più estremo, con un susseguirsi tra fasi a tratti molto instabili ed improvvise rimonte dell'anticiclone.