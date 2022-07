Meteo previsioni: prima di Ferragosto sarà disastro, TRACOLLO DELL'ESTATE

Meteo previsioni, rottura di Ferragosto. Perturbazione atlantica verso l'Italia

La settimana che porta a Ferragosto (dal 7 al 15 agosto) annuncia novità non molto rassicuranti in tema di previsioni meteo per gli italiani che sono pronti a partire per le vacanze. Dopo settimane di caldo opprimente con gli anticloni africani, ora potrebbe esserci un'inversione di tendenza proprio nel momento in cui saranno in tanti sulle spiagge. Vediamo cosa potrebbe accadere secondo le prime proiezioni.

Meteo: Ferragosto con alta pressione indebolita? Previsioni

Le ultime elaborazioni disponibili secondo quanto riporta ilmeteo.it spiegano che "sembra proprio che tra Domenica 7 Agosto e Ferragosto Lunedì 15 Agosto possa verificarsi una generale e per certi versi inaspettata crisi dell'estate, con l'alta pressione parzialmente indebolita e minata da perturbazioni atlantiche, che in questo modo sarebbero di fatto libere di scorrazzare per tutta l’Europa e dunque in Italia, portando pure grandinate e un calo delle temperature dell’ordine di 10-12 gradi circa".

Meteo, rottura di Ferragosto? Previsioni del tempo

Il meteo racconta della possibile "rottura di Ferragosto, la cosiddetta Burrasca di mezza Estate o di fine Estate che dir si voglia, era assolutamente la normalità fino agli anni ‘80... e chissà che il 2022 non voglia ricordare i vecchi tempi...", riporta ilmeteo.it.