Meteo questa settimana: scoppia la primavera, temperature anche sopra i 20 gradi: ecco quando splenderà il sole

Meteo questa settaimana: sono previste temperature più alte anche di 7-8° sopra la media in molte grandi città

Nel corso della settimana appena iniziata, l'Italia sarà interessata da un'ondata di caldo anomalo che porterà temperature massime fino a 22°C in molte città. Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it comunica che questo anticipo di primavera sarà caratterizzato da un'assenza quasi totale di precipitazioni e valori termici ben superiori alle medie climatiche del periodo, con anomalie di 7-8°C in più rispetto alle attese.

In particolare, già da oggi un campo di alta pressione si espanderà sull'Europa centro-occidentale bloccando le perturbazioni atlantiche e le irruzioni di aria fredda dal Polo Nord. Questa fase stabile e mite durerà per tutta la settimana, con punte massime di 20-22°C nelle principali città, soprattutto al Nord e sul versante Adriatico. Questa prima ondata di caldo primaverile della stagione raggiungerà il suo culmine tra mercoledì 5 e giovedì 6: in questi giorni si prevede che le temperature saliranno fino a valori insolitamente miti per il periodo, con diverse città italiane che toccheranno punte di 18-20°C.

Le città di Milano, Bologna, Torino, Firenze e Roma sono tra quelle che sperimenteranno queste temperature, mentre il Sud Italia godrà di un clima ancora più mite. Un aspetto interessante, ma potenzialmente problematico, di questa ondata di caldo è l'escursione termica tra il giorno e la notte. Le notti serene, tipiche dei periodi primaverili, manterranno le temperature minime piuttosto basse, soprattutto al Nord e nelle zone interne del Centro.

Questo significa che ci sarà una notevole differenza di temperatura tra il giorno e la notte, un fenomeno comune in primavera. Questa situazione potrebbe cambiare a ridosso del weekend, quando è prevista un'ondata di maltempo a causa della formazione di un ciclone sul Mediterraneo, con piogge e temporali che dal Nord Italia si estenderanno al resto del Paese nei giorni successivi.

Meteo questa settimana nel dettaglio