Meteo, scoppia l'estate settembrina, torna il caldo: ecco quando e dove

Chi pensa che sia arrivato l'autunno si sbaglia. L'estate sta per tornare e in grande stile. Il caldo tornerà presto ad essere protagonista induscusso facendo salire le temperature oltre la media stagionale. Prima però un'intensa perturbazione porterà nuove piogge e soprattutto nubifragi in Italia. Ecco le previsioni meteo fino al weekend.

Meteo, esplode di nuovo l'estate: toccheremo punte di 37°C. Ecco quando e dove

Dopo le violente piogge dei giorni scorsi, che hanno causato danni in alcune zone dell'Italia, il clima migliorerà progressivamente. Diventerà stabile al Nord e continuerà ad essere piuttosto stabile al Sud (a parte isolati temporali in Campania) dove il caldo sarà protagonista (37°C in Puglia, Calabria e Basilicata). Dopo una pausa dalle piogge attesa per martedì, un’altra debole perturbazione interesserà il Nord nella giornata di mercoledì con altri temporali, però a carattere sparso. Un cielo irregolarmente nuvoloso invece interesserà il Centro-Sud, ma non ci saranno precipitazioni degne di nota.

Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che da giovedì l’anticiclone comincerà a invadere l’Italia favorendo un generale miglioramento del tempo su gran parte delle regioni. Tornerà una fase di tempo stabile, soleggiato con cielo sereno o poco nuvoloso e temperature in aumento con un clima estivo, ma decisamente gradevole.

Meteo, arriva l'estate settembrina

Il team del sito www.iLMeteo.it comunica che da venerdì e fino al weekend l’alta pressione delle Azzorre porterà l’estate settembrina sull’Italia. Il sole splenderà in un cielo sereno o al massimo poco nuvoloso e le temperature saliranno gradualmente fino a sfiorare i 30°C.