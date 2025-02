Meteo, neve nei prossimi giorni da Nord a Sud. Ecco le zone più colpite

Meteo, forte maltempo sull'Italia



L'arrivo di un ciclone sull'Italia porterà piogge e neve la prossima settimana su molte regioni e fino al Carnevale. Vediamo che cosa scrive il sito internet www.ilmeteo.it.

Arrivano dunque conferme circa una settimana, la prossima, destinata a trascorrere sotto il segno di un panorama meteorologico assai turbolento. La ragione va ricercata in un evidente cambiamento nella circolazione generale sullo scacchiere europeo. Principale indiziata di questo cambio di circolazione sarà la famosa depressione d'Islanda, una vasta area di bassa pressione semi-permanente situata nell'Atlantico settentrionale, tra l'Islanda e la Groenlandia. È una delle principali figure bariche dell'emisfero settentrionale ed esercita spesso un'influenza determinante sul clima del nostro Paese, inviando perturbazioni atlantiche capaci di apportare anche severe fasi di maltempo.

Una di queste perturbazioni, accompagnata da un rinforzo dei venti di libeccio, transiterà già con l'inizio della settimana. Lunedì 24 febbraio colpirà più direttamente la Liguria, gran parte del Centro e, in seguito, anche la Campania, la Basilicata e la Puglia. Non sono attesi fenomeni particolarmente intensi, ma l'ombrello sarà ovviamente necessario. Nel contempo, nubi dense ricopriranno comunque anche i cieli del Nord, dove il rischio di pioggia sarà basso, mentre sul resto del Sud e sulle due Isole Maggiori avremo un contesto più stabile, a tratti anche soleggiato.

Martedì 25, il tempo instabile si concentrerà invece sulle regioni di Nordovest, con qualche pioggia ancora possibile al Centro e una maggiore nuvolosità anche sul resto del Paese.

Sarà questo il preludio a una fase di maltempo più evidente che si affermerà tra le giornate di Mercoledì 26 e Giovedì 27, quando una più intensa perturbazione transiterà sull'Italia, alimentata da un vortice ciclonico che dall'alto Tirreno si sposterà gradualmente verso le regioni del Centro.

Mercoledì 26, ci attendiamo piogge diffuse al Nord, che tenderanno poi ad interessare anche le regioni del Centro tirrenico e, in seguito, anche quelle adriatiche. Entro sera, il maltempo raggiungerà anche le regioni del Sud e la Sicilia.

Attenzione anche alla neve, che tornerà a cadere a tratti diffusa sulle Alpi, mediamente sopra i 1000 metri, e oltre i 1400 metri sugli Appennini.

Anche l'inizio del Carnevale sarà sotto il segno del maltempo per alcune regioni. Giovedì 27, infatti, la perturbazione si sposterà verso est. Ci attendiamo piogge sulle regioni Nordorientali, su parte della Lombardia, ma anche in Toscana, lungo il distretto adriatico centrale e localmente in Sardegna.

A partire da Venerdì 28, la situazione si fa un po' incerta sul fronte previsionale, in quanto l'alta pressione cercherà di spingersi nuovamente verso l'area del Mediterraneo.