Meteo: ultimo weekend d'estate, ecco dove splenderà il sole

Meteo weekend: sole e clima mite tra sabato e domenica. Poi l'estate ci saluterà fino all'anno prossimo

Avremo ancora un breve barlume d'estate, anche se putroppo sarà l'ultimo per quest'anno. Il team di meteo.it prevede che le temperature saranno ancora superiori alla media sabato e domenica ma a partire dalla prossima settimana torneranno le piogge e il clima si rinfrescherà. Nel weekend i valori massimi toccheranno nuovamente punte di 30-32°C su gran parte d’Italia (ad eccezione del Nordovest dove ci saranno alcune insidie).

Meteo weekend: settimana prossima si conclude l'estate settembrina

L'estate si concluderà ufficialmente non solo per l'arrivo delle piogge ma anche perché al 22 settembre entreremo a tutti gli effetti in Autunno. Sabato e domenica saranno due giornate di bel tempo e a parte la nuvolosità in aumento al Nordovest e in Sardegna (domenica, anche con qualche temporale) il sole non avrà grossi problemi a splendere in un cielo sereno o al massimo poco nuvoloso.

Meteo Italia prossimi giorni