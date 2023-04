Meteo weekend, nuovo ciclone. Piogge forti e neve a quote basse

Meteo, insidioso ciclone sull'Italia



Weekend compromesso. Tra Sabato 15 e Domenica 16 pioverà su almeno mezza Italia. E' questa la conferma appena arrivata con gli ultimi aggiornamenti in vista di un fine settimana che vedrà formazione di un insidioso ciclone proprio sul nostro Paese. Lo scrive www.ilmeteo.it.

Attenzione, compromesso per chi magari aveva deciso di fare una bella gita fuori porta, ma non certo per il bisogno di acqua dei nostri assetati territori, alle prese con un'importante siccità.

C'è una certezza: la fase piuttosto movimentata sul bacino del Mediterraneo, con continui ingressi freddi ed instabili in arrivo dal Nord Europa fin sull'Italia, proseguirà anche nel fine settimana.

La mappa che vi proponiamo qui sotto mette bene in evidenza la formazione di un insidioso ciclone (indicato con la lettera "B"), alimentato da correnti fredde, che darà il via ad un'ondata di maltempo.









Già dalle prime luci di Sabato 15 il tempo sarà piuttosto capriccioso al Centro-Sud, specie in area tirrenica, nonché sulla Liguria. Inizialmente sarà più asciutto sul resto del Nord, ma sarà solamente questione di ore, in quanto le condizioni andranno rapidamente peggiorando anche qui, specie su basso Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia, con piogge e nevicate in montagna oltre i 1000 metri di quota.



Le condizioni meteo non cambieranno di molto il giorno successivo. Anzi, Domenica 16 il ciclone si manterrà ben attivo al Centro-Sud e sulla Sicilia dove avremo la possibilità di forti temporali, accompagnati da intensi venti dai quadranti settentrionali, con il rischio, localmente, di grandinate.

Entro sera, ed è questa la novità portata in dote dall'ultimo aggiornamento, una ritornante (si usa questo termine per definire il movimento retrogrado di una perturbazione che è già transitata, richiamata dal ciclone semi-stazionario e ancora attivo) provocherà nuovi rovesci al Nordest.

Le temperature si manterranno abbastanza fresche per il periodo, specie al primo mattino, con valori fin sotto le medie climatiche.