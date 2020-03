Meteo: weekend più caldo ma con temporali, dopo tornerà il freddo invernale

Sull’Italia è in azione ancora un vortice ciclonico posizionato sul Mar Tirreno. Questa bassa pressione si indebolirà nei prossimi giorni, riuscendo però a condizionare il tempo su alcune regioni anche nel fine settimana. Il team del sito www.iLMeteo.it avverte che oggi, venerdì, il tempo sarà diffusamente instabile al Centro-Sud e sulle Isole maggiori; ancora rovesci , temporali e nevicate a quote medie interesseranno queste regioni. Continueranno a soffiare venti forti.

Weekend più caldo, ma con temporali, poi tornerà l'inverno

Nel corso del weekend le cose cambieranno temporaneamente. Innanzitutto le temperature subiranno un importante aumento con valori massimi che saliranno fino a 17-21°C su molte regioni. Sabato il tempo rimarrà a tratti instabile, nel pomeriggio, al Centro-Sud quando ci saranno molte occasioni per lo sviluppo di rovesci e temporali. Il sole sarà invece prevalente al Nord. Domenica la giornata partirà soleggiata su tutte le regioni con un ulteriore lieve incremento delle temperature. Nel pomeriggio la situazione andrà via via peggiorando su molte zone. Al Nord rovesci e temporali dalle Alpi e dalle Prealpi raggiungeranno in serata e nottata la Pianura Padana, al Centro-Sud i temporali interesseranno soprattutto i settori appenninici e le zone adiacenti ad essi.

Il team del sito www.iLMeteo.it avverte inoltre che dalle prime ore di lunedì 30 marzo si attuerà una poderosa irruzione di aria polare. L’Italia vivrà ancora giornate tipicamente invernali con venti freddi artici che accompagneranno fronti perturbati che riporteranno la neve fino in pianura anche al Nord.