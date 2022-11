In arrivo nuovo ciclone dopo Poppea, con tempeste d'acqua in tutta la penisola

L'Italia non esce dalla fase di maltempo: dopo questa brevissima tregua soleggiata ma fredda, piogge nel weekend e prima neve in Pianura Padana la prossima settimana

In arrivo un altro ciclone nel fine settimana dopo Poppea, il ciclone bomba. Colpirà soprattutto il sud e il centro, in particolare il Lazio. A partire da venerdì in queste zone arriverà di nuovo la pioggia battente. Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, mette in guardia da possibili situazioni critiche anche nei prossimi giorni, dopo una breve fase più soleggiata.

Nel weekend le temperature scenderanno ancora portandosi sotto la media del periodo in tutto il Paese: è arrivato il primo freddo con le prime gelate notturne al nord, e la prossima settimana potrebbe arrivare la prima neve in Pianura Padana.

Dopo la tregua di questi giorni, prepariamoci al ritorno del maltempo da venerdì pomeriggio a cominciare da Sardegna, Lazio e Toscana. Sabato le piogge si intensificheranno su tutto il Centro-Sud mentre il Nord resterà all’asciutto. Attenzione all’ultima domenica di novembre che potrebbe far registrare fenomeni decisamente forti sulla fascia ionica.