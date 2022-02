Previsioni meteo neve Trentino: ecco che tempo farà nel weekend nelle località sciistiche di Andalo, Madonna di Campiglio e Folgaria

Il Trentino Alto Adige è tra le mete più ambite per la settimana bianca da milioni di italiani. I monti che caratterizzano questa Regione sono oggi pronti ad accogliere i turisti da tutto il Paese questo weekend così come gli impianti sciistici. Le mete in cui trascorrere la settimana bianca in Trentino sono numerose, dalla celebre Madonna di Campiglio a Folgaria e Andalo. Prima di indossare le sci è però sempre opportuno verificare che tempo farà sulle piste e controllare le previsioni meteo neve Trentino per evitare di dover fare un viaggio a vuoto.

Previsioni meteo neve Trentino: che tempo farà nel weekend sulle piste

Le previsioni meteo neve Trentino per il weekend del 19-20 febbraio ci dicono che le condizioni per sciare saranno perfette un po' in tutte le località sciistiche della Regione. In questi giorni avremo soprattutto bel tempo o al massimo un cielo parzialmente coperto ma non sono attese piogge o forti nevicate. Ecco quindi il dettaglio delle previsioni meteo neve Trentino nel weekend per le principali località montane:

Meteo Andalo

Sabato 19 febbraio 2022 - cielo molto coperto, temperature 0° 6°

Domenica 20 febbraio 2022 - sole, temperature -2° 5°

Meteo Madonna di Campiglio

Sabato 19 febbraio 2022 - cielo molto coperto, temperature -4° 3°

Domenica 20 febbraio 2022 - cielo poco coperto, temperature -6° 2°

Meteo Folgaria

Sabato 19 febbraio 2022 - cielo molto coperto, temperature 1° 6°

Domenica 20 febbraio 2022 - sole, temperature 0° 5°

