Meteo, neve a quote basse e freddo polare. Temperature giù di 10 gradi. Ecco le zone più colpite

Meteo neve: ecco dove cadra, a quote basse. E freddo per tutti



Svolta meteo. Tutto confermato. A partire da Martedì 12 Novembre lo scenario climatico sull'Italia cambierà e andremo incontro ad un progressivo raffreddamento con temperature che potrebbero crollare anche di 10°C. Vediamo che cosa scrive il sito internet www.ilmeteo.it.

Sta per arrivare il primo vero freddo della stagione. L’Autunno si prepara a subire una vera e propria metamorfosi, prendendo una piega decisamente più di stampo invernale.

Tuttavia, prima di questo ribaltone, vivremo ancora una fase relativamente mite fino a tutto il weekend, nonostante un clima meno miteal Nord dovuto alle nebbie e a qualche grado in meno al Sud e sulle due isole Maggiori per effetto di un contesto meteo più instabile.

FREDDO IN ARRIVO

Le cose cambieranno drasticamente già con l'inizio della prossima settimana in particolare tra Martedì 12 e Mercoledì 13 Novembre quando una massa d’aria fredda di origine polare, direttamente dalla Scandinavia, investirà l’Italia portando con sé venti molto freddi e provocando, di conseguenza, un calo delle temperature decisamente marcato. Si tratterà di un’irruzione di freddo a tutti gli effetti, che farà scendere i termometri di ben 8-10°C rispetto ai valori di questi giorni. Ad enfatizzare ulteriormente questo raffreddamento ci penserà la conseguente formazione di un doppio vortice ciclonico sull'Italia che porterà ad un generale peggioramento del tempo.

DOVE FARA' PIU' FREDDO?

Il Nord, e in particolare le Alpi, saranno tra le zone più colpite, ma l’ondata di freddo si farà sentire anche altrove. Al Nordovest, per esempio, ci si aspettano temperature massime intorno ai 7-8°C, decisamente basse rispetto ai valori degli ultimi giorni; al Centro avremo massime intorno ai 14-15°C, un valore che di solito si registra in mesi più freddi. Ma le temperature scenderanno in tutta la Penisola, portando un’atmosfera indiscutibilmente diversa da quest'ultimo periodo, fin troppo mite rispetto alla norma. È quindi arrivato il momento di rispolverare sciarpe, cappotti pesanti, guanti e cappelli. Non solo: coperte calde, tisane fumanti e magari qualche candela profumata per godersi il calore domestico, mentre fuori le temperature scendono.

OCCHIO ALLA NEVE

Per gli appassionati della montagna e della neve, questa potrebbe essere inoltre l’occasione perfetta per iniziare a fare qualche programma per la stagione sciistica: con queste previsioni, è infatti molto probabile l'arrivo della neve sulle nostre montagne anche a quote relativamente basse, regalando così i primi panorami incantevoli e suggestivi di stampo invernale.