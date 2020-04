Milan, guarda Ibrahimovic: lo svedese si allena a casa con l'Hammarby

Il calcio in Italia si è fermato per il coronavirus, ma Zlatan Ibrahimovic non è rimasto fermo a guardare e nella sua Svezia ha iniziato ad allenarsi con l'Hammarby, club di cui è co-proprietario e che ha dato la possibilità ai propri tesserati di lavorare volontariamente fino a lunedì prossimo quando riprenderanno gli allenamenti in gruppo. "Ibra aveva voglia di tornare in campo - ha spiegato il ds Jesper Jansson -. Lui è il benvenuto, poi vedremo cosa succederà nei prossimi giorni”.