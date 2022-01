Milan-Juventus, mancano due rigori? L'analisi di Marelli: la moviola

Milan-Juventus, due rigori non concessi? La moviola di Luca Marelli

Finisce 0-0 il big match Milan-Juventus: grande intensità in campo, ma poco spettacolo ed emozioni nella notte di San Siro. Un punto che fa felice soprattutto l'Inter, sempre più in fuga scudetto-bis (+4 su rossoneri e Napoli con una partita in meno). Due gli episodi da moviola: un contatto nell'area della Juve durante il primo tempo e uno in quella del Milan nel secondo tempo. “Non sono contatti da rigore per me", ha detto l'ex arbitro Luca Marelli su queste situazioni da moviola che non hanno portato il direttore di gara Marco Di Bello e il Var a concedere il penality.

Milan-Juventus, rigore Calabria-Alex Sandro? La moviola di Luca Marelli

Luca Marelli ha analizzato a DAZN le due situazioni da possibile rigore di Milan-Juventus. Vediamo l'episodio tra Alex Sandro e Calabria nell'area bianconera. "Il primo su Calabria ricorda quello concesso all’Inter nel derby (venne fischiato fallo di Kessie su Calhanoglu: il calciatore turno poi trasformò il rigore del momentaneo 1-0 per i nerazzurri, match poi finito 1-1, ndr). Non credo ci fosse neanche in quel caso".

Milan-Juventus, rigore di Messias su Morata? La moviola di Luca Marelli

Per Luca Marelli anche il rigore chiesto dalla Juventus (contatto Messias-Morata) non era da concedere: "Idem su Morata: i contatti sono minimi e non volontari. Per me non c’è, anche se nel caso in cui fosse stato assegnato il rigore il VAR non sarebbe intervenuto per negarlo”, le sue parole a Dazn.

