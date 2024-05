Lanciano sassi sulla Milano-Lecco: treni cancellati e ritardi fino a 2 ore

Lunedì 20 maggio la tratta ferroviaria Milano-Lecco vive una serie di disagi. A causarli sarebbero stati infatti alcuni manifestanti, che dalle 5.50 circa del mattino avrebbero lanciato sassi e pietre in prossimità dei binari delle stazioni di Carnate e Arcore. Questo, si legge nella nota di Rete ferroviaria italiana, “comporta l'obbligo di arresto dei treni nel tratto interessato". Testimoni riferiscono che gli artefici “avrebbero lanciato delle pietre”. Trenord riporta che sono state rilevate "persone non autorizzate che camminavano lungo la sede ferroviaria fra Carnate - Usmate e Arcore": attualmente le forze dell’ordine si trovano sul posto per far evacuare i manifestanti. "La circolazione è rimasta sospesa per circa 2 ore – ricorda Trenord-, e per riprogrammare il servizio la sala operativa è stato necessario limitare e cancellare alcune corse".

I treni cancellati

Tra i treni cancellati vi sono il 24818 Porta Garibaldi-Lecco, il 24827 Lecco-Porta Garibaldi, il 25821 Porta Garibaldi-Ponte San Pietro, mentre gli altri viaggiano con ritardi dai 70 minuti alle 2 ore: i convogli regionali coinvolti in totale sono 15.